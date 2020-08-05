رئيس الوزراء الفلسطينى: مستعدون لتقديم كل مساعدة يحتاجها لبنان

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن استعداد الحكومة لوضع كامل إمكانياتها تحت تصرف الدولة اللبنانية، وإرسال طواقم من الهلال الأحمر الفلسطيني، والتبرع بالدم للمساعدة في جهود إنقاذ المصابين.



وقال اشتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، "مستعدون لوضع كامل إمكانياتنا في

لبنان تحت تصرف الدولة اللبنانية، وتقديم أي مساعدة يحتاجها لبنان ، ونتقدم بتعازينا للشعب اللبناني، وأمنيات الشفاء العاجل للجرحى، فسلامة لبنان من سلامة فلسطين".

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريحات بثها التلفزيون إن

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عدد ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في بيروت اليوم الثلاثاء ارتفع إلى أكثر من 50 قتيلا و2700 مصاب.

وكان الوزير قد قال في وقت سابق إن أكثر من 25 شخصا قتلوا وأصيب ما يزيد على 2500.

وهذه الحصيلة أولية وليست نهائية في ظل استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في مرافق الميناء، وفي ظل وصول مزيد من الإصابات إلى المستشفيات.