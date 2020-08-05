مجلس الدفاع الأعلى بلبنان: إعلان بيروت مدينة منكوبة

أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار في مرفأ بيروت لذي أدى إلى عشرات الضحايا وآلاف الجرحى.
وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريحات بثها التلفزيون إن عدد ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في بيروت اليوم الثلاثاء ارتفع إلى أكثر من 50 قتيلا و2700 مصاب.
وكان الوزير قد قال في وقت سابق إن أكثر من 25 شخصا قتلوا وأصيب ما يزيد على 2500.
وهذه الحصيلة أولية وليست نهائية في ظل استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في مرافق الميناء، وفي ظل وصول مزيد من الإصابات إلى المستشفيات.
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