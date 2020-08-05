القضاء العسكري اللبناني يبدأ تحقيقات موسعة في انفجار ميناء بيروت

قررت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، فتح تحقيقات موسعة فى الانفجار المدمر الذى وقع بالميناء البحرى للعاصمة بيروت، وأسفر عن سقوط أكثر من 50 شخصا ونحو 3 آلافمصاب في حصيلة مبدئية مرشحة للزيادة.
التحريات اللازمة وجمع المعلومات، للوقوف على حقيقة الانفجار الذي وقع بميناء بيروت.
وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، كافة الأجهزة الأمنية في لبنان، إجراء
يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت السلطات اللبنانية إن الانفجار أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة أكثر من ألفين وسبعمئة آخرين.
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