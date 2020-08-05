الكويت توكد تضامنها الكامل مع لبنان

أكدت دولة الكويت وقوفها وتضامنها التامين مع الأشقاء في الجمهورية اللبنانية بمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت البحري في وقت سابق اليوم الثلاثاء.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن "دولة الكويت تابعت ببالغ الأسى والألم الانفجار الضخم الذي

وقع بعد ظهر اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت وأدى إلى مقتل وجرح العشرات إضافة إلى خسائر مادية جسيمة".وأكدت "دعم دولة الكويت للشقيقة لبنان في مواجهة آثار هذا الحادث الأليم وتجاوز تداعياته ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في لبنان بما يحفظ أمنهم واستقرارهم".وأعربت عن "خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا" وتمنياتها للمصابين ب"الشفاء العاجل" متضرعة إلى الباري عز وجل بأن "يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه".وكان دوى انفجار كبير قد وقع في مرفأ بيروت البحري داخل مستودع للمفرقعات بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.