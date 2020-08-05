السعودية تؤكد مساندتها وتضامنها مع الشعب اللبناني

أكدت وزارة الخارجية السعودية وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت عصر اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعوديه، جاء في بيان للخارجية السعودية أن حكومة المملكة "تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع

في مرفأ بيروت اليوم، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين".

وأضاف البيان: "وتعبر حكومة المملكة عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين، سائلة المولى عز وجل أن يرحم من توفوا

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في هذا الحدث الأليم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان من كل مكروه".

وأكدت الوزارة "وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق".

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت السلطات اللبنانية إن الانفجار أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة أكثر من ألفين وسبعمئة آخرين.