كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سياسي لبناني يكشف لـ"الخليج 365" مصدر انفجار بيروت وتداعياته.. وعلاقة إسرائيل بالحادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المحلل السياسي اللبناني البارز، محمد الرز، إن الانفجار يبلغ من الضخامة حدا ليس له مثيل، فبعض خبراء العالم قالوا إنه ثاني انفجار بعد هيروشيما، والدليل على ذلك أن المرصد الأردني، ذكر أن قوة الانفجار تماثل هزة أرضية قوتها 4.5 ريختر، وهناك عدد كبير من القتلى والمفقودين والجرحى، وتم الإعلان عن 70 قتيلا ولكن سيتجاوز عددهم المائتين والثلاثمائة، كما أن هناك ٣٥٠٠ آلاف جريح يعالجون الان، وعشرات المفقودين.
وعن أسباب الانفجار، أوضح الرز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللوم يقع على الحكومة، حيث قال رئيس الحكومة، حسان دياب، إن تلك المتفجرات موجودة منذ ٢٠١٤، متسائلا: "لماذا لم يتم التخلص منها، ولماذا لا تتوفر لها شروط السلامة ومن أين مصدرها؟".
مصدر المتفجرات
وأضاف الرز: "هناك من يقول إن الحكومة اللبنانية صادرت تلك المتفجرات من بعض السفن التي أحضرتها إلى لبنان من إيطاليا، بينما يقول البعض إنه تم مصادرتها من المليشيات التي أدخلت إلى لبنان في فترات سابقة ١١ ألف برميل من مواد كيماوية ونووية سامة.
وأكد أن توقيت الانفجار والسيناريوهات المحتملة، تبعث الكثير من القلق بالنسبة للوضع اللبنانى، خاصة وأنه بعد أيام ستصدر المحكمة الدولية في لاهاي القرار النهائي في قضية اغتيال رفيق الحريري.
وتساءل هل المقصود هو إثارة الفتن قبل إصدار الحكم علي ضوء ما ستصدره المحكمة الدولية، ونشر الخوف بين الناس، متمنيا أن يكون اللبنانيين أكثر وعيا ويتصدوا لتلك المحاولات.
وأشار إلى أن أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، كان سيلقي كلمة، ولكن تم إلغائها عقب الانفجار، وذلك له مؤشرات أيضا غير مفهومة وعليها علامات استفهام.
وأكد أن الخسائر كبيرة والتداعيات أكبر فآثار الانفجار غطت على حكم المحكمة، وتجاوزت كل الحدود، فكان الناس يشكون من انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات المعيشية، ولكن الآن بات لا هناك كهرباء ولا ماء ولا مواد إغاثية.
وأكد المحلل السياسي اللبناني، على ضرورة تكاتف كل الجهود الدولية والعربية للوقوف مع لبنان من أجل إنقاذها من الأزمة التي تمر بها.