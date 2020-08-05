كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سياسي لبناني يكشف لـ"الخليج 365" مصدر انفجار بيروت وتداعياته.. وعلاقة إسرائيل بالحادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حادث لبنان الذي وقع أمس الثلاثاء، زاد من توتر المشهد فيه لبنان وتزايد علامات الاستفهام ضد حزب الله، الذي يتهمه البعض بالوقوف وراء الانفجار.

وقال المحلل السياسي اللبناني البارز، محمد الرز، إن الانفجار يبلغ من الضخامة حدا ليس له مثيل، فبعض خبراء العالم قالوا إنه ثاني انفجار بعد هيروشيما، والدليل على ذلك أن المرصد الأردني، ذكر أن قوة الانفجار تماثل هزة أرضية قوتها 4.5 ريختر، وهناك عدد كبير من القتلى والمفقودين والجرحى، وتم الإعلان عن 70 قتيلا ولكن سيتجاوز عددهم المائتين والثلاثمائة، كما أن هناك ٣٥٠٠ آلاف جريح يعالجون الان، وعشرات المفقودين.

وعن أسباب الانفجار، أوضح الرز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللوم يقع على الحكومة، حيث قال رئيس الحكومة، حسان دياب، إن تلك المتفجرات موجودة منذ ٢٠١٤، متسائلا: "لماذا لم يتم التخلص منها، ولماذا لا تتوفر لها شروط السلامة ومن أين مصدرها؟".

مصدر المتفجرات

وأضاف الرز: "هناك من يقول إن الحكومة اللبنانية صادرت تلك المتفجرات من بعض السفن التي أحضرتها إلى لبنان من إيطاليا، بينما يقول البعض إنه تم مصادرتها من المليشيات التي أدخلت إلى لبنان في فترات سابقة ١١ ألف برميل من مواد كيماوية ونووية سامة.

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وهناك سيناريو آخر يشير إلى أن مرفأ بيروت الذي يعتبر رئيسه من أعضاء الحزب الوطني الحر برئاسة جبران باسيل وهو حليف حزب الله وبالتالي تلك تعود تلك المتفجرات لحزب الله، وبالتالي علمت إسرائيل بتلك المسألة وقامت بتوجيه صاروخين إلى العنبر 12، ما أدي إلي تفجيره بهذا الشكل، وهناك شهود كثر يتحدثون عن أنهم شاهدوا صواريخ تطلق من البحر أو سمعوا أصوات طائرات قبل وقوع الانفجار.