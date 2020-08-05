كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جنبلاط: لصالح من أتت تلك المواد القابلة للتفجير؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تغريدة على "تويتر"، إنه سينتظر نتائج التحقيق في انفجار بيروت، وتساءل "لصالح من أتت تلك المواد القابلة للتفجير؟".

وأضاف: "لماذا بقيت هذه المدة الطويلة في مرفأ بيروت إلا إذا كانت هناك فرضيات أخرى؟".

وختم تغريدته قائلا: "رحمة الله على الشهداء والشفاء العاجل للجرحى وكم هذه الوزارة ومن يحميها محليا وإقليميا فيها لعنة وشؤم على اللبنانيين".

وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارا هائلا، وأوضحت التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

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