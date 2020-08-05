كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "كارثة إنسانية وتدمير اقتصادي".. البرلمان العراقي يعلق على حادث انفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عن حزنه ومواساته لدولة لبنان حكومة وشعبا، على خلفية التفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدًا على تضامن العراقي الكامل مع حكومة وشعب لبنان.

وقال الكعبي في بيان، إن "ما حدث من تفجير في مرفأ بيروت وراح ضحيته عدد كبير من الضحايا الأبرياء يعد فاجعة إنسانية تحدث في بلد يعد رمزا عربيا وعالميا للثقافة والتحضر، داعيا المجتمع الدولي وكل الدول الصديقة والشقيقة لتقديم الاسناد بكافة السبل والدعم اللازم والعاجل للبنان لتجاوز هذا الحادث الأليم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأضاف أن "الانفجار يعد أيضا خسارة اقتصادية كبرى لهذه الدولة التي تعتمد بدرجة كبيرة على هذا المرفأ والذي يتمتع بأهمية دولية كونه ممر رئيسي لعبور السفن، مبديا استعداد العراق لتقديم أي مساعدة يراها الشقيق لبنان ضرورية، ووقوف الشعب العراقي مع أخوته في لبنان خلال هذه المحنة.

وبعث الكعبي تعازيه الخالصة لذوي الضحايا، داعيا المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

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كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.