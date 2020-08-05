كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد انفجار بيروت.. البرلمان العربي: نقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظات الصعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، عن تضامن البرلمان العربي مع الشعب اللبناني الشقيق والوقوف معه فى هذه اللحظات الصعبة التى يمر بها جراء حادث انفجار مرفأ بيروت.

وقال الدكتور مشعل السُّلمي فى بيان له "أنه يتقدم باسم البرلمان العربي بالتعازي للشعب اللبناني الشقيق ولأسر الضحايا في حادث انفجار مرفأ بيروت، سائلاً الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.