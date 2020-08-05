كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر العراق يعلن تضامنه مع ضحايا انفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بيانًا أعلن فيه تضامن بلاده حكومة وشعبا مع شعب وحكومة لبنان، على خلفية الانفجار الذي شهدته بيروت اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، عن الكاظمي، تأكيده استعداد العراق للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته الحالية، سائلين المولى العلي القدير أن يمنّ بالشفاء العاجل على جرحى الحادث الأليم، وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يتمكن الشعب اللبناني من تجاوز المحنة التي ألمّت به.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل 27 على الأقل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

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وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

وأشارت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.