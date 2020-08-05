73 قتيلا و3700 جريح في انفجار بيروت.. المجلس الأعلى للدفاع يعلن بيروت “مدينة منكوبة”

ارتفعت حصيلة القتلى جراء التفجير الضخم الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، إلى 73 قتيلا و3700 جريح، وفق إفادة مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية، وهو ما جعل المجلس الأعلى يعلنها “مدينة منكوبة”.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بالإنابة فادي سنان لوكالة فرانس بريس إن هذه الحصيلة “أولية”.

وترتب عن الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء في مرفأ بيروت تضرر باخرة لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وجرح عدد من عناصر هذه القوات، وفق ما جاء في بيان لليونيفيل.

وجاء في البيان “نتيجة للانفجار الضخم الذي هز بيروت هذا المساء، تضررت باخرة من القوة البحرية لقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان كانت راسية في المرفأ، ما أدى الى إصابة عدد من عناصر حفظ السلام، وإصابات بعضهم خطيرة”.