بيروت.. إصابة مواطنة مغربية في الانفجار الذي هز العاصمة

علم لدى السفارة المغربية بلبنان، أن مواطنة مغربية أصيبت في الانفجار الضخم، الذي هز، اليوم الثلاثاء، العاصمة بيروت.
وقالت السفارة، في بيان، إن مواطنة مغربية، تشتغل بمنظمة تابعة للأمم المتحدة ببيروت أصيبت بكسور على مستوى الرجل، مشيرة إلى أن المصابة تتلقى العلاج بإحدى المؤسسات الصحية اللبنانية.
وكانت السفارة قد أكدت متابعتها لأوضاع الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد عقب الانفجار.
وارتباطا بهذا الحدث ، وضعت السفارة رهن إشارة أفراد الجالية المقيمة بلبنان أرقام الهواتف التالية للتواصل :- خارج أوقات العمل وعند الضرورة: 96176730612 00 – عند أوقات العمل : 05924751 / 05924752 / 05924753 / 05924754
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