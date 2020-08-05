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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصر والإمارات قلبهما مع لبنان… إضاءة الأهرامات وبرج خليفة بالعلم اللبناني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
أنارت مصر والإمارات الأهرامات وبرج خليفة، بعلم لبنان تضامنا معه بعد وقوع الحادث الأليم والانفجار الضخم الذى هز العاصمة اللبنانية بيروت.
وأعلنت الإمارات عن تضامنها مع لبنان وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش عبر تويتر، “قلوبنا مع بيروت وأهلها”.
وتابع “دعاؤنا في هذه الساعات العصيبة أن يحفظ رب العالمين لبنان الشقيق واللبنانيين، وأن يخفف مصابهم ويضمد جراحهم، ويحفظ بيوتهم من الأحزان والآلام”.
كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا رسميا أعلنت فيه تضامنها مع لبنان وأنها تتابع بأهمية التفاصيل مؤكدا على تقديم مصر كل الدعم والمساعدة فى هذا الحدث الأليم.
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