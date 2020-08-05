شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 112 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد و 24 حالة وفاة، وتعافي 1503 أشخاص ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 45569 حالةً. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 94752 حالة، من ضمنهم 45569 حالةً شفاء، و 4912 حالة وفاة.

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