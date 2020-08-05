صحفي لبناني: مرفأ بيروت يستقبل أسحلة تابعة للمقاومة لا تستطيع الجمارك اللبنانية الاطلاع عليها

كتب: ضياء السقا

قال رئيس تحرير موقع جنوبية اللبناني، علي الأمين، إن مرفأ بيروت يستقبل بضائع وكونتينرات مغلقة لا تستطيع الجمارك اللبنانية ولا قوات الأمن الاطلاع عليها، تحت بند أمور خاصة بالمقاومة اللبنانية.

وأضاف الأمين في تصريحات لفضائية الحدث، أن الجميع يعلم أن مرفأ بيروت يستقبل بضائع وأسحلة منذ سنوات ولا أحد يستطع الاطلاع عليها، كونها تتبع المقاومة.

وكانت فضائية الحدث، قد قالت إن هناك أنباء عن استهداف مخزن لحزب الله لتصنيع صواريخ قرب مرفأ بيروت.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى والقتلى.

وكشفت معلومات أولية حول الانفجار الهائل، عن أن السبب يعود إلى حريق كبير قد اندلع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري والتي تحتوي على مخزن مفرقعات على نحو أدى لحدوث الانفجار.

وبحسب "قناة الحدث"، فإن الجيش اللبناني بدأ ينتشر في شوارع بيروت بعد الانفجار.

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وكان قد أمر وزير الصحة اللبناني، الدكتور حمد حسن، جميع المستشفيات باستقبال الجرحى جراء انفجار مستودع المفرقعات في العاصمة بيروت على حساب وزارة الصحة العامة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة mtv اللبنانية، أن ما لا يقل عن 6 جثث داخل المرفأ الذى شهد الانفجار الشديد، مؤكدة أن رائحة مادة المازوت تفوح في المكان.

وأضافت "mtv" أن شركة كهرباء لبنان مدمرة بالكامل جراء الانفجار.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أنه تم رصد مواطنين لبنانيين وهم ينقلون آخرين أصيبوا من جراء الانفجار الضخم.

ونقلت الشبكة عن مراسلها قوله إن حالة من الفوضى سادت وسط بيروت بعد الانفجار الضخم، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان.

وأكد المراسل أن الانفجار قوياً للغاية إلى درجة أن الواجهات الزجاجية لبنايات بعيدة تهاوت من جراء الانفجار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل لحظات الانفجار وأعمدة الدخان الضخمة التي تعالت إلى السماء.

وقالت الشبكة إن المعلومات متضاربة لكن بعض التقديرات تشير إلى أن الحادث ناجم عن انفجار مفرقعات في مرفأ بيروت.