أكدت سفارة المغرب بلبنان أنها تتابع أوضاع الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد عقب الانفجار الضخم الذي هز ، اليوم الثلاثاء، العاصمة بيروت.
وقالت السفارة ، في بيان، إن مصالحها لم تتوصل حتى الان بأية معلومات عن وقوع إصابات وسط أفراد الجالية.
وأشارت إلى أن طاقم السفارة لم يتعرضوا لاصابات جراء هذا الحادث.
وارتباطا بهذا الحدث ، وضعت السفارة رهن إشارة أفراد الجالية المقيمة بلبنان أرقام الهواتف التالية للتواصل:- خارج أوقات العمل وعند الضرورة: 96176730612 00، – عند أوقات العمل : 05924751 / 05924752 / 05924753 / 05924754.
وكانت وسائل إعلام محلية لبنانية قد أكدت، بأن الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت وتسبب بدمار كبير في أنحاء العاصمة، خلف سقوط أزيد من 30 قتيلا، و 3 آلاف جريح.
وفي سياق متصل، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى اجتماع طارئ مساء اليوم للمجلس الأعلى للدفاع إثر الانفجار.
كما دعا مختلف القوى الأمنية إلى التدخل والعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير وتسيير دوريات في الاحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الامن، مشددا على تقديم الاسعافات الى الجرحى والمصابين ، وتأمين الايواء للعائلات التي تشردت نتيجة الاضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات .
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب ،أن غدا الأربعاء هو يوم حداد وطني على “ضحايا الانفجار”.
وقد أحدث الانفجار ، الذي وقع عند السادسة مساء، حالة من الفوضى وسط بيروت، وهز العاصمة بالكامل وطالت أضراره كافة أحيائها حيث تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحلات التجارية والسيارات ، الى جانب أضرارا كبيرة في الميناء.
كانت هذه تفاصيل خبر خصصت أرقاما للتواصل.. سفارة المغرب ببيروت: لا أنباء عن إصابات بين المغاربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.