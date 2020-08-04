خصصت أرقاما للتواصل.. سفارة المغرب ببيروت: لا أنباء عن إصابات بين المغاربة

أكدت سفارة المغرب بلبنان أنها تتابع أوضاع الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد عقب الانفجار الضخم الذي هز ، اليوم الثلاثاء، العاصمة بيروت.

وقالت السفارة ، في بيان، إن مصالحها لم تتوصل حتى الان بأية معلومات عن وقوع إصابات وسط أفراد الجالية.

وأشارت إلى أن طاقم السفارة لم يتعرضوا لاصابات جراء هذا الحادث.

وارتباطا بهذا الحدث ، وضعت السفارة رهن إشارة أفراد الجالية المقيمة بلبنان أرقام الهواتف التالية للتواصل:- خارج أوقات العمل وعند الضرورة: 96176730612 00، – عند أوقات العمل : 05924751 / 05924752 / 05924753 / 05924754.

وكانت وسائل إعلام محلية لبنانية قد أكدت، بأن الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت وتسبب بدمار كبير في أنحاء العاصمة، خلف سقوط أزيد من 30 قتيلا، و 3 آلاف جريح.

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