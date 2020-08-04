فيروس “كورونا” يواصل تربصه بالأندية المغربية.. حالتين في صفوف المغرب التطواني

كشفت التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” التي خضعت لها جميع مكونات نادي المغرب أتلتيك تطوان من لاعبين وأطر تقنية وطبية وإدارية وإعلامية ومستخدمين، وفقا للدليل الصحي الخاص بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم أمس الإثنين 3 غشت 2020، عن وجود حالتين إيجابيتين في صفوف اللاعبين.

وراسلت إدارة النادي، وفق بلاغ للفريق، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لإخطارها بالموضوع، خاصة وأن الفريق سيواجه يوم غد الأربعاء على الساعة الثامنة مساء بملعب سانية الرمل نظيره الرجاء الرياضي برسم مؤجل الجولة 19 من البطولة الاحترافية.

ويواصل فيروس “كورونا” تربصه بالأندية المغربية بعد تسجيل حالات إيجابية سابقة في صفوف الراسينغ البيضاوي، اتحاد طنجة، المغرب الفاسي والنادي القنيطري.