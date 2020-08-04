لبنان.. ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 63 قتيلاً و3 آلاف مصاب (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز مرفأ بيروت إلى 63، وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين.
وهز انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي”.
من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن “الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية”، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات، مضيفا “يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات”.
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