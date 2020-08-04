شكرا لقرائتكم خبر عن بيروت.. مدينة الدمار والغبار في 30 صورة والان نبدء بالتفاصيل
رصدت 30 صورة التقطتها عدسات المصورين، المأساة التى عاشها سكان بيروت جراء التفجيرات المروعة في مرفأ بيروت.
بيروت الجميلة، تحولت إلى مدينة الدمار والغبار والحطام، زالت منها الألوان والحياة، الحزن والوجع خيم على أرجائها.
أهلها ما بين قتيل وجريح، وفقيد.. الرجال يهرعون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والنساء يصرخن بحرقة وألم، والأطفال أذهانهم امتلأت بصور قاسية لن تفارقهم.
دماء متناثر على الطرقات، بنايات تهدمت، وأخرى تصدعت، كل جميل تحول إلى جحيم.
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