شكرا لقرائتكم خبر عن «دياب» يناشد الدول الصديقة الوقوف إلى جانب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

ناشد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب الدول الصديقة الوقوف إلى جانب لبنان لتبلسم جراح شعبه. وقال دياب في كلمة ألقاها مساء اليوم إنها نكبة لا نستطيع تجاوزها إلا بعزيمة وإصرار، وما حصل اليوم لن يمر من دون حساب وسيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «دياب» يناشد الدول الصديقة الوقوف إلى جانب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.