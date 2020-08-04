شكرا لقرائتكم خبر عن دول العالم تدعم لبنان لمواجهة آثار تفجير بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أعربت دول عربية وأجنبية وقوفها ودعمها للشعب اللبناني في هذه اللحظات العصيبة، إثر سقوط ضحايا ومصابين جراء التفجيرات المروعة، التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت.

» الجامعة العربية تدعو للتضامن

قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خالص تعازيه للبنان واللبنانيين إثر سقوط ضحايا ومصابين جراء التفجيرات المروعة، التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، مُتمنياً سرعة الشفاء للجرحى والمصابين.

وأكد أبو الغيط فى بيان اليوم، أهمية سرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسؤولية عن وقوع التفجيرات والمُتسببين فيها التي من شأنها بكل أسف مفاقمة تعقيدات الوضع اللبناني، ورفع مستوى خطورة الأزمة المُركبة التي تمر بها هذا البلد منذ فترة.

كما شدد الأمين العام على أهمية التضامن العربي والدولي مع الشعب اللبناني المنكوب في هذه الظروف الصعبة، متمنياً السلامة لهذا البلد العربي العزيز.

» مجلس التعاون يدعم

قدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، صادق مواساته وتعازيه للشعب اللبناني.

وأكد وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبناني في هذه اللحظات العصيبة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

» تعاطف إماراتي

أبدت الإمارات تعاطفها مع سكان العاصمة اللبنانية بعد الانفجار الضخم.

فيما اتشح برج خليفة بعلم لبنان تضامنا من ضحايا حادث مرفأ بيروت.

» مصر تتابع التطورات

أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن قلقها بشأن الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت في بيان: إن مصر تتابع هذا التطور بكل الاهتمام وتجري الاتصالات اللازمة للوقوف على تفاصيل الأمر، والبحث في كيفية مساعدة لبنان في هذا الظرف الدقيق.

» الكويت تقدم الدعم

أكدت الكويت وقوفها وتضامنها التامين مع لبنان بمواجهة آثار الانفجار الضخم.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: إن "دولة الكويت تابعت ببالغ الأسى والألم الانفجار الضخم، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة".

وأكدت "دعم دولة الكويت للشقيقة لبنان في مواجهة آثار هذا الحادث الأليم، وتجاوز تداعياته، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في لبنان بما يحفظ أمنهم واستقرارهم".

وأعربت عن "خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا"، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

» البحرين تعرب عن تضامنها

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن بالغ الأسى والأسف للانفجار المروع.

وأكدت تضامن مملكة البحرين مع الشعب اللبناني في هذا المصاب الجلل، معربةً عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

» واشنطن تؤكد استعدادها للمساعدة

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن بالغ قلقها إزاء الخسائر المحتملة في الأرواح الناجمة عن الانفجار المزدوج الذين ضرب المرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح خلال لقاء تلفزيوني اليوم، أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تقارير انفجار بيروت، مقدماً تعازيه لجميع المتضررين، مؤكداً استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدات الممكنة.

وقال: "لا نملك أي معلومات حول سبب الانفجار، ولكننا نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية اللبنانية لتحديد ما إذا كان أي مواطن أمريكي قد أصيب جراء الانفجار ".

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين الموجودين في المناطق المتضررة، لمراقبة الأخبار المحلية واتباع تعليمات الطوارئ المقدمة من السلطات المحلية، ومتابعة تطبيقات وزارة الخارجية الأمريكية، للحصول على آخر التحديثات، والحرص على تجنّب المناطق المتضرّرة.

» فرنسا: نقف إلى جانب اللبنانيين

قالت فرنسا إنها مستعدة لمساعدة لبنان في أعقاب الانفجار.

وقال وزير الخارجية جان إيف لو دريان في بيان على تويتر: "فرنسا تقف دائما إلى جانب لبنان والشعب اللبناني. وهي مستعدة لتقديم المساعدة وفقا للاحتياجات التي تعبر عنها السلطات اللبنانية".

» بريطانيا: ندعم بيروت

أبدى رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، استعداد بلاده لتقديم كل ما بوسعنا من دعم لبيروت جراء الانفجار.