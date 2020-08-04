الجامعة العربية تدعو للتضامن العربي والدولي مع لبنان

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وأكد أبو الغيط فى بيان اليوم، أهمية سرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسؤولية عن وقوع التفجيرات والمُتسببين فيها التي من شأنها بكل أسف مفاقمة تعقيدات الوضع اللبناني، ورفع مستوى خطورة الأزمة المُركبة التي تمر بها هذا البلد منذ فترة.
كما شدد الأمين العام على أهمية التضامن العربي والدولي مع الشعب اللبناني المنكوب في هذه الظروف الصعبة، متمنياً السلامة لهذا البلد العربي العزيز.
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