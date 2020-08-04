شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​البحرين تعرب عن تضامنها مع الشعب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن بالغ الأسى والأسف للانفجار المروع الذي وقع اليوم في مخزن قرب مرفأ بيروت، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، ووقوع أضرار كبيرة في ضواحي مدينة بيروت. وأكدت تضامن مملكة البحرين مع الشعب اللبناني في هذا المصاب الجلل، معربةً عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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