دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، كافة الدول الى الوقوف لجانب لبنان ومساندته.
وقال العامري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تلقينا ببالغ الحزن نبأ الانفجار المروع الذي حصل مساء اليوم في بيروت، وشاهدنا عبر وسائل الاعلام حجم الأضرار الهائلة"، مبينا "إننا إذ نشارك الشعب اللبناني الأبي العزيز ونبدي حزننا العميق مع عوائل الضحايا والجرحى، نعرب عن تضامننا معهم في هذه المحنة العصيبة".
ودعا العامري "كافة دول العالم والشعوب للوقوف الى جانب لبنان ومساندته في هذه الفاجعة الكبرى"، مشيرا الى "اننا على ثقة ان الشعب اللبناني الأبيّ سيتجاوز هذه المحنة"
كانت هذه تفاصيل خبر العامري بشأن تفجير بيروت: على كافة الدول الوقوف الى جانب لبنان ومساندته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.