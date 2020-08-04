العراق يتضامن مع لبنان بشأن تفجير مرفأ بيروت

اعرب العراق، الثلاثاء، عن تضمانه مع لبنان بشأن تفجير مرفأ بيروت.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح اجرى، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون إثر الانفجار الذي تعرضت له العاصمة بيروت وأودى بحياة عدد من المواطنين الأبرياء".

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وأعرب رئيس الجمهورية خلال الاتصال، "عن تضامن العراق حكومة وشعباً مع لبنان ووقوفه إلى جانب شعبه الشقيق"، معرباً عن تعازيه "لعوائل الشهداء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".

بدوره أثنى الرئيس عون "على موقف الرئيس"، مثمناً "موقف العراق ومشاعر الأخوّة بين الشعبين الشقيقين".