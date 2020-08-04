تضامن عربي ودولي واسع مع لبنان.. وعروض بالمساعدة

لم تمر ساعات قليلة على الانفجار الهائل في بيروت والذي أسفر عن العشرات من القتلى وآلاف الجرحى، حتى هب العالم عارضا تقديم العون والمساعدة.

وأظهرت الصور من موقع الحادث، حجم الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار في وقت تعالت فيه الأصوات بأن ما يحدث في بيروت هو كارثة بحق اللبنانيين.



وفي إطار التحرك الدولي السريع، أعربت السعودية عن قلقها البالغ إزاء تداعيات انفجار بيروت، مؤكدة وقوف المملكة التام مع الشعب اللبناني.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.





وأكدت الوزارة في بيان "وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق".

كما أعلنت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن البلاد مع الشعب اللبناني في هذا المصاب الجلل، معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وإلى الحكومة اللبنانية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

العراق، وعلى لسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعرب عن تضامنه مع لبنان في محنته الحالية على خلفية الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد استعداد العراق للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في محنته الحالية، سائلين المولى العلي القدير أن يمنّ بالشفاء العاجل على جرحى الحادث الأليم، وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يتمكن الشعب اللبناني من تجاوز المحنة التي ألمّت به.

من جانبه، أعلن مجلس التعاون الخليجي عن الوقوف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظات العصيبة، بعد الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت وخلف عشرات القتلى ومئات الجرحى.

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كما لفت منسق الأمم المتحدة في لبنان إلى أن المنظمة مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان عقب الكارثة المأساوية الناتجة عن انفجار بيروت.

وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بلاده مستعدة لتقديم كل ما بوسعها من دعم لبيروت في أعقاب الانفجار الهائل الذي وقع في منطقة مرفأ المدينة.





وكتب جونسون على تويتر "الصور واللقطات المصورة الواردة من بيروت الليلة صادمة.. قلوبنا وصلواتنا مع الذين طالهم هذا الحادث المروع".

وأضاف "المملكة المتحدة مستعدة لتقديم كل ما بوسعها من دعم بما في ذلك مساعدة البريطانيين المتضررين".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية قد قال، الثلاثاء، إن دولة الإمارات تقف بجانب الشعب اللبناني في هذة الظروف الصعبة.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" :" نقف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة ونؤكد تضامننا معه".

وضرب لبنان، الثلاثاء، انفجار ضخم أسفر عن أضرار مادية فادحة فضلا عن 50 قتيلا ونحو 2700 مصاب، بحسب وزير الصحة اللبناني حمد حسن.

وكان حريق كبير شب في مستودع للمفرقعات تلاه انفجار هائل، وسط حالة من الهلع بين السكان، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.