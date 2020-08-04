أردوغان يتلعثم خلال خطاب.. والمعارضة: كيف يحكم تركيا؟

أثار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حين أصابه الارتباك والتلعثم خلال بث مباشر لكلمة ألقاها في حضور عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمناسبة عيد الأضحى.



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الثلاثاء، تلعثم أردوغان في الكلمة التي كان يقرأها من شاشة إلكترونية، حينما عجز عن مسايرة سرعة عرض الكلمة على الشاشة الموضوعة أمامه.





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وأشارت الصحيفة أنه "بينما كان أردوغان يتظاهر بأنه يرتجل في خطابه، اتضح أنه كان يقرأ كلمته من شاشة إلكترونية، إلا أنه لم يتمكن من القراءة بالسرعة نفسها التي يتحرك بها الكلام المكتوب على الشاشة، فظهر خلال مقطع الفيديو، يقول للمسؤول عن عرض الكلمة على الشاشة: عُد إلى الوراء أكثر من مرة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "أردوغان نسي أنه كان في بث مباشر حينما طلب من مساعديه الرجوع بما عجز عن قراءته من نص الكلمة"، مضيفة "ومع تحذير مستشاريه له بصوت مسموع خلال البث المباشر، قائلين: يا سيدي نحن على الهواء مباشرة، ظهر الغضب على وجه أردوغان جليًا جراء الموقف الذي تعرض له".



هذا الموقف كان بمثابة فرصة ثمينة لرواد التواصل الاجتماعي للسخرية والاستهزاء بفشل أردوغان في خداعه للناس وإيهامهم أنه يرتجل الكلمة.



الصفحة الرسمية على "فيسبوك" للقيادي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، أعادت نشر الفيديو، وكتبت في عنوانه "كيف لرجل لا يستطيع أن يرتجل جملتين من عقله، أن يحكم تركيا".