إسرائيل تعرض مساعدة "إنسانية" للبنان جراء الانفجار

داوود عودة - القدس المحتلةالأربعاء 2020/8/5 12:40 ص بتوقيت أبوظبي
وجهت إسرائيل، مساء الثلاثاء، رسالة - عبر وسطاء - إلى الحكومة اللبنانية أعلنت فيها استعدادها لإرسال مساعدة طارئة فورية إلى البلاد.
وقال وزيري الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي والدفاع بيني جانتس، في بيان مشترك، "في أعقاب الانفجار الذي وقع في بيروت، عرض وزيرا الدفاع بيني جانتس والخارجية جابي أشكنازي، نيابة عن دولة إسرائيل، على الحكومة اللبنانية، عبر وسطاء دوليين، تقديم مساعدة طبية وإنسانية، بالإضافة إلى مساعدة طارئة فورية".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن صدور هذا البيان تم بموافقته.
من جهته، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له، "بتوجيهات من وزيريْ الدفاع والخارجية توجهت إسرائيل الى لبنان عبر جهات أمنية وسياسية دولية وعرضت مساعدة إنسانية وطبية".
وأضاف "تتمتع إسرائيل بخبرة كبيرة في هذه المجالات وقد أثبتت ذلك خلال بعثات إغاثة إنسانية عديدة في أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة".
وتابع أدرعي" إنّه الوقت لوضع جميع الصراعات جانبًا".
وليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية مع لبنان وتتسم العلاقة بينهما بالعداء الشديد إذ تصنف إسرائيل لبنان على أنه دولة معادية.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله "لا علاقة لإسرائيل بالانفجارات في بيروت".
وجاء الانفجار في ذروة تصعيد بين إسرائيل ومنظمة حزب الله.
فقبل ساعات قليل من الانفجار جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيره لتنظيم حزب الله اللبناني، مطالبا إياه بأخذ تهديدات إسرائيل على محمل الجد لأنها "ليست فارغة بل من العيار الثقيل".
وقال نتنياهو - ردا على سؤال لأحد الصحفيين خلال زيارته لمقر قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي: "أصبنا مجموعة والآن أصبنا أولئك الذين أرسلوها"، في إشارة إلى هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي مساء أمس على أهداف جنوبي سوريا.
وأضاف: "سنقوم بكل ما يجب أن نقوم به من أجل الدفاع عن أنفسنا.. أنصح الجميع، بمن فيهم حزب الله، بأخذ ذلك بالحسبان".
وتابع نتنياهو: "هذه ليست تصريحات فارغة بل تصريحات من العيار الثقيل من قبل دولة إسرائيل وجيش الدفاع ومن الجدير التعامل معها بكل جدية".
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