مصادر تكشف سر السحابة "الغريبة" بانفجار بيروت

رجحت معلومات ومصادر لبنانية، الثلاثاء، احتمالية أن تكون المواد المسؤولة عن انفجار مرفأ بيروت هي من "نوع نترات الأمونيوم شديدة الانفجار"، ما يفسر سر "السحابة الغريبة" التي أعقبت الانفجار.



وفيما قالت مصادر إن هذه المواد موجودة منذ العام 2011، ذكرت أخرى أنها كانت قد صودرت من باخرة منذ أشهر واتخذ قرار بإتلافها وهو ما لم يحدث.

وأشارت إلى أن "جهاز أمن الدولة اللبناني كان طلب فتح تحقيق بالمواد المتفجرة الموجودة في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت".

من جهته، قال أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة إنّ "الدخان الذي ظهر من احتراق نترات الأمونيوم من شأنه أن يلوّث الهواء بشكل كبير ويؤثر على الصحة العامة ولا سيما ممن يعانون من صعوبات في التنفس أو الربو".

وكان انفجار هائل، وقع في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسُمع دويه في بيروت، أدى إلى تكاثر سحب الدخان وتصاعدها في سماء العاصمة بكثافة وتدمير واجهات الكثير من المباني.

Advertisements

ودعا وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إلى ضرورة انتظار التحقيقات لتحديد سبب الانفجار.

ودعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ، الثلاثاء، المجلس الأعلى للدفاع لعقد اجتماع طارئ، في قصر بعبدا.

ووجه الجيش اللبناني بمعالجة تداعيات انفجار بيروت وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة لضبط الأمن.

كما أمر الرئيس اللبناني بتأمين الإيواء للعائلات المتضررة من انفجار بيروت

وتابع عون في بيان رئاسي أن :" تفاصيل الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت كبيرة، مطالبا بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات".

وقال ‏وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، الثلاثاء، إن انفجار مرفأ بيروت أسفر عن نحو 5٠ قتيلا و٢700 مصاب كحصيلة أولية، فضلاً عن تدمير المرفأ بالكامل وخسائر مادية فادحة للبنان.