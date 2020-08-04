ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انفجار بيروت لـ50 قتيلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

أكد وزير الصحة اللبنانى، أن حصيلة ضحايا حادث انفجار بيروت ارتفع إلى نحو 50 قتيلا. وذلك وفقا لفضائية العربية.



وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت

ومن ناحية أخرى أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن خالص تعازيه للبنان واللبنانيين إثر سقوط ضحايا ومصابين جراء التفجيرات المروعة التي هزت العاصمة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، مُتمنيًا سرعة الشفاء للجرحى والمصابين.

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وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة ، أهمية سرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسئولية عن وقوع التفجيرات والمُتسببين فيها، والتي من شأنها بكل أسف مفاقمة تعقيدات الوضع اللبناني ورفع مستوى خطورة الأزمة المُركبة التي يمر بها هذا البلد منذ فترة.

كما أكد المصدر على دعوة الأمين العام إلى أهمية التضامن العربي والدولي مع الشعب اللبناني المنكوب في هذه الظروف الصعبة، متمنيًا السلامة لهذا البلد العربي العزيز.

وقال رئيس وزراء لبنان حسان دياب إن المسؤولين عن انفجار في مستودع خطر في منطقة مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء سيدفعون الثمن.

وتعهد دياب في كلمة تلفزيونية بألا تمر هذه الكارثة دون حساب، وقال إنه سيتم كشف الحقائق بخصوص هذا المستودع الخطر الموجود هناك منذ 2014، مضيفا أنه لن يستبق التحقيقات.