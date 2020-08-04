شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء لبنان يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020 قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب إن المسؤولين عن انفجار في مستودع خطر في منطقة مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء سيدفعون الثمن.

وتعهد دياب في كلمة تلفزيونية بألا تمر هذه الكارثة دون حساب، وقال إنه سيتم كشف الحقائق بخصوص هذا المستودع الخطر الموجود هناك منذ 2014، مضيفا أنه لن يستبق التحقيقات.

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