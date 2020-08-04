شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار بيروت يعادل زلزال بقوة 4.5 درجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020 سجل مرصد الزلازل الأردنى التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الانفجار الذى وقع في مرفأ بيروت عصر اليوم، وذكر أن شدته ساوت طاقة زلزالية تعادل 4.5 درجة على مقياس ريختر.

وقال رئيس المرصد محمود القريوتي في تصريح صحفي، إن محطات رصد الزلزال الأردنية سجلت الانفجار الساعة 06:08 دقائق، وأن الانفجار يعادل هزة بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر. ووصف القريوتي الطاقة المتحررة من التفجير، بأنها "قوية جدا".

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