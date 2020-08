حزب الله : انفجار بيروت فاجعة أليمة تستدعي التضامن والعمل المشترك

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - Supporters of Lebanon's Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah wave Hezbollah flags as they listen to him via a screen during a rally on the 7th anniversary of the end of Hezbollah's 2006 war with Israel, in Aita al-Shaab village in southern Lebanon, August 16, 2013. Nasrallah renewed his commitment on Friday to the battle in Syria, where the Shi'ite militant group has been fighting alongside President Bashar al-Assad's forces, saying he was ready to go himself if needed. REUTERS/Ali Hashisho (LEBANON - Tags: POLITICS CIVIL UNREST ANNIVERSARY TPX IMAGES OF THE DAY)

الخليج 365 – بيروت



تقدم حزب الله اللبناني بأعمق آيات المواساة للشعب اللبناني وعائلات الشهداء والجرحى، والشعور بالحزن العميق للمأساة الكبرى التي أصابت لبنان واللبنانيين عقب انفجار بيروت. وأكد حزب الله في بيان له الثلاثاء أن “هذه الفاجعة الأليمة وما خلفته من دمار غير مسبوق وعواقب خطيرة على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية والاقتصادية تستدعي من جميع اللبنانيين وجميع القوى السياسية والفاعليات الوطنية التضامن والوحدة والعمل المشترك لتجاوز آثار هذه المحنة القاسية والوقوف مجدداً بعزم وارادة لمواجهة الصعاب والتحديات المستجدة”. وقال “إننا في هذه المناسبة الحزينة نوجه التحية إلى جميع الطواقم الطبية والتمريضية وهيئات الاغاثة الإنسانية ورجال الدفاع المدني والاطفاء الشجعان على جهودهم الكبيرة في الانقاذ والاسعاف والمساعدة ونضع كافة امكانياتنا في خدمة أهلنا الشرفاء ومواطنينا الأعزاء حيث تدعو الحاجة”. وأضاف “نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الشهداء بالرحمة والمغفرة وعلى أهاليهم بالصبر والسلوان ونسأله تعالى أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يمن على شعبنا العزيز بالصبر والصمود وأن ينجح بلدنا في تجاوز الصعاب والمحن”.