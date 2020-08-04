حزب الله : انفجار بيروت فاجعة أليمة تستدعي التضامن والعمل المشترك

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الخليج 365 – بيروت
تقدم حزب الله اللبناني بأعمق آيات المواساة للشعب اللبناني وعائلات الشهداء والجرحى، والشعور بالحزن العميق للمأساة الكبرى التي أصابت لبنان واللبنانيين عقب انفجار بيروت.
وأكد حزب الله في بيان له الثلاثاء أن “هذه الفاجعة الأليمة وما خلفته من دمار غير مسبوق وعواقب خطيرة على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية والاقتصادية تستدعي من جميع اللبنانيين وجميع القوى السياسية والفاعليات الوطنية التضامن والوحدة والعمل المشترك لتجاوز آثار هذه المحنة القاسية والوقوف مجدداً بعزم وارادة لمواجهة الصعاب والتحديات المستجدة”.
وقال “إننا في هذه المناسبة الحزينة نوجه التحية إلى جميع الطواقم الطبية والتمريضية وهيئات الاغاثة الإنسانية ورجال الدفاع المدني والاطفاء الشجعان على جهودهم الكبيرة في الانقاذ والاسعاف والمساعدة ونضع كافة امكانياتنا في خدمة أهلنا الشرفاء ومواطنينا الأعزاء حيث تدعو الحاجة”.
وأضاف “نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الشهداء بالرحمة والمغفرة وعلى أهاليهم بالصبر والسلوان ونسأله تعالى أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن يمن على شعبنا العزيز بالصبر والصمود وأن ينجح بلدنا في تجاوز الصعاب والمحن”.
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