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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
عبرت عدد من القيادات السياسية في اليمن عن تضامن ابناء الشعب اليمني مع لبنان، شعباً وقيادةً، جراء الحادث المفجع الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، وادى الى وقوع ما لا يقل عن 50 شهيداً و3 الاف جريح بحسب وزير الصحة اللبنانية.
وأعرب رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام عن تضامن اليمن مع لبنان في هذه المأساة، مقدماً التعازي لأسر الضحايا وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.
وأكد عبدالسلام في تصريح مقتضب بأن لبنان قادر على تجاوز هذه المحنة بإذن الله.
وكان عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قال في تغريدة له: نعبر عن تضامننا مع لبنان جراء حادث الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت ونتقدم بالعزاء لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء للجرحى
أما نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي فدعا كل الدول والبلدان المقتدرة الى المبادرة والإسهام في تعزيز جهود الشعب اللبناني وحكومته لتجاوز آثار هذا الحادث المؤسف.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادات يمنية: ما حدث في لبنان مؤسف وندعو الى تعزيز جهود الشعب اللبناني وحكومته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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