شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يدعو اللبنانيين للوحدة ونبذ الخلافات بأسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إنه يتابع بقلق بالغ آثار الانفجار الذى وقع فى مرفأ بيروت منذ قليل مع كثير من الأصدقاء هناك،متابعا :" آثار الانفجار امتدت لمحيط عدة كيلومترات، وأثار الذعر فى نفوس الشعب اللبناني كله" .

ودعا أسامة هيكل اللبنانيين للوحدة ونبذ الخلافات بأسرع وقت ممكن، مضيفا :"الاختلاف يغري بالعدوان،رحم الله من استشهدوا فى هذا الانفجار، وادعو الله أن يحفظ لبنان وأهلها".

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وكانت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، قررت فتح تحقيقات موسعة فى الانفجار المدمر الذى وقع بالميناء البحرى للعاصمة بيروت، وأسفر عن سقوط أكثر من 50 شخصا ونحو 3 آلاف مصاب في حصيلة مبدئية مرشحة للزيادة.

وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، كافة الأجهزة الأمنية في لبنان، إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، للوقوف على حقيقة الانفجار الذي وقع بميناء بيروت.