شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال فى برقية مواساة لرئيس مجلس نواب لبنان: "نشاطركم الأحزان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برقية مواساة إلى رئيس مجلس النواب اللبنانى بعد الحادث الأليم الذى وقع فى العاصمة اللبنانية ببيروت والذى أسفر عن سقوط ضحايا، جاء نصها كالتالى:

"لقد هالنا ما سمعنا ورأينا من خسائر مادية وبشرية تخلفت عن الانفجار الضخم الذي طال مرفأ بيروت، الرئة التي يتنفس منها بلدكم الشقيق".

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وأضاف: "إننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية التي رشحت عن هذا الحادث الكارثي، وإصابة البنية التحتية، ووفاة وإصابة العديد من أبناء بلدكم الشقيق".

وتابع: "وإننا إذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل ويتضامن مجلس النواب المصري معكم لتجاوز هذه الخسائر، فإننا نرجو الله العلي القدير أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم، بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين..إنا لله وإنا إليه راجعون".