شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب في زيارة لأبو النمرس:أهالى الجيزة سيضربون أروع الأمثلة في الاقبال على التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أطار الجولات الانتخابية لمرشحي مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة، شارك المرشح أحمد دياب، في لقاء بمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة بحضور المرشح عادل ناصر أمين الحزب بالجيزة والمرشح عصام هلال الأمين العام المساعد للحزب.

وأشاد دياب بترحيب أهالي أبو النمرس به والمرشحين، وفى بداية كلمته، تناول سيرته الذاتية وتعريف الحضور به، ووجه الشكر لكل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والنائب أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب على ثقتهم واختيارهم له لخوض انتخابات مجلس الشيوخ كأحد الوجوه الشابة، مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده حال فوزه للنهوض بالرياضة المصرية، والعمل على خدمة المواطن، مؤكدا أنه يراهن على وعي أهالي أبو النمرس وأنهم سيضربون أروع الأمثال في اقبالهم على التصويت والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وقال دياب أن الانتخابات فرصة للشباب لإثبات نفسه وقدرته على تحمل المسئولية، موضحا أن كتلة الشباب على مستوى الجمهورية تصل الى 68%، مما يؤكد على أن مصر دولة شابة، وأن المستقبل من نصيب الشباب الذي يجب أن يتم تأهيله في شتى المجالات، لافتا ان الشباب سيكون لهم نصيب كبير في ترشيحات المحليات القادمة.

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وعبر دياب عن سعادته بتجربة خوض انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا انها فرصة للدفع بالمزيد من الشباب في تلك المؤسسة، موجها الشكر لكل من دعموه في الانتخابات سواء من رموز المجتمع الرياضي، وشباب محافظة الجيزة الذي أعلنوا تأييدهم من خلال أمناء الشباب على مستوى 21 مركز بالمحافظة.

جدير بالذكر أن أحمد دياب، هو أبرز الوجوه الجديدة التي دفع حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة فى شهر أغسطس المقبل، وهو امين مساعد امانة شئون الرياضة والثقافة والفنون بحزب مستقبل وطن، ويخوض الانتخابات على المقعد الفردي برقم 5 رمز قناة السويس.











