شكرا لقرائتكم خبر عن التقى فيها بعدد من كبار العائلات .. محمد عادل إمام يقوم بجولة بمركز العياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محمد عادل إمام مرشح حزب المؤتمر لمجلس الشيوخ عن الجيزة وعضو هيئته العليا بجولة في مركز وقرى العياط، حيث قام بتهنئة عدد من أهالي المناطق التي قام بزيارتها بمناسبة عيد الأضحى، وعلى هامش الجولة قام أيضا محمد عادل بالاجتماع مع عائلات: البداوية، وزيادة، والبنا، والزمارين، من مركز قطوري، ومن مركز جرزا عائلة سعد، والغنادره، وعائلة سرور، وعائلة عابدين، كما حضر عدد آخر من كبار رجال العواقل وشيوخ البلد، بالاضافة للمطرب الشعبي سيد شلبي الذي قام بغناء عدد من أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور.

خلال الجولة أكد إمام: أن الجيزة قاطرة التنمية لمصر 2030، ويجدر بنا بالتخطيط والإرادة والعمل الجاد دعمها وإستثمار مواردها البشرية في التنمية والخدمات الأساسية. مع الوضع في الاعتبار أن العياط مركز عريق ضارب في عمق التاريخ المصري فقد ضم عاصمة مصر قديما، لأن قرية اللشت كانت هي عاصمة مصر الفرعونية مصر في الدولة الوسطى الفرعونية" والتي تحوي في جوفها تاريخ الدولة الوسطى الذي ما زال غامضا لوجود أكثر أسراره وكنوزه الأثرية ما زالت مدفونة تحت الأرض بهذه المنطقة التي يصفها أثريون بالمنطقة البكر بجانب مساحتهاالكبيرة ( 600 كم) ²، في أقصى جنوب محافظة الجيزة على البر الغربى لنهر النيل.

وأوضح إمام إنه من خلال مقر دائم في العياط سيتم افتتاحه خلال أيام وتحالفه وتعاونه الكامل مع مرشح حزب المؤتمر عن الجيزة العميد علاء الشافعي (عضو الهيئة العليا للحزب)، ومن خلال برنامجه سيحقق أهدافه ومطالب أهالي الجيزة حيث تضمنت محاور البرنامج الانتخابي:

1. برنامج عام خاص بالشق التشريعي والعمل النيابي

2. برنامج قطاعي من حيث النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لكل قطاع

3. برنامج جغرافي لكل منطقة جغرافية يشمل رفع الكفاءة وتعزيز المشاركة المجتمعية

• دعم الخدمات الصحية وتعزيز برامج صحة الأسرة

• خدمات النظافة والحفاظ علي البيئة

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• دعم وتمكين ذوي الهمم من أصحاب الإعاقات

• دعم وتمكين المرأة

• دمج وتأهيل الشباب

• تعزيز فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

• صيانة الطرق واتاحة مسطحات خضراء وساحات مفتوحة للترفيه

• نشر نوادي تكنولوجيا المعلومات والمكتبات التفاعلية

• برامج مجانية لتأهيل قادة المجتمع للمجالس المحلية