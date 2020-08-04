٣ فرق إنقاذ للبحث عن جثمان طالبة الثانوي المنتحرة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

دفعت مديرية أمن الغربية بـ 3 فرق إنقاذ نهري للمساعدة في البحث عن جثة الطالبة التي ألقت بنفسها في نهر النيل بسمنود، فور علمها برسوبها في مادتين عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة ظهر اليوم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث سمنود إلى موقع الحادث، وتم الدفع بقوات الدفاع المدني والإنقاذ، وجاري البحث عن الجثة لاستخراجها.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود بورود إشارة لشرطة النجدة بانتحار فتاة من أعلى كوبرى سمنود في نهر النيل.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين قيام طالبة بالصف الثالث الثانوى بالقفز من أعلى الكوبرى العلوى في نهر النيل لمرورها بأزمة نفسية بعد حصولها على مجموع سيئ في الثانوية العامة ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سمنود العام.​