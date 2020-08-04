الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى ٦٧ قتيلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن حسن حمد وزير الصحة اللبناني، ارتفاع أعداد ضحايا انفجار مرفأ بيروت لأكثر من ٦٧ قتيلاً وأكثر من ٣٥٠٠ جريحًا نقلوا للمستشفيات حتى مساء اليوم الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته قناة "الحدث".

ودعت كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية في لبنان، مناصريها إلى النزول في المناطق المنكوبة بالعاصمة بيروت وضواحيها، والمساهمة في عمليات الإنقاذ والتبرع بالدم للمصابين وتقديم المساعدات لجميع المواطنين المحتاجين والمنكوبين.

Advertisements

وأطلق حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني وحزب التوحيد العربي وتيار "العزم" وغيرها من القوى والأحزاب والتيارات السياسية، المناشدات للمنتسبين إليها بسرعة التجاوب والنزول لتقديم يد العون للمحتاجين.

وأعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري، توجيهاته إلى كافة عناصر حركه "أمل" التي يترأسها وكذلك مناصريها، إلى التبرع بالدم في كافة المراكز الصحية والمستوصفات.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي ويعتقد أنه وقع في المستودعات الموجودة بالمرفأ.