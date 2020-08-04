رحلة تحقيق الانضباط المروري في شوارع الجمهورية خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها تنسيقا مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. الحملات تأتي تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. وأسفرت الحملات خلال الشهر المنقضي عن تحرير 740 ألفا و940 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت تجاوز السرعة المقررة "رادار" والقيادة تحت تأثير المخدر.

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