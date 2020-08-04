ذكرت تقارير إعلامية أن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في المنطقة الشرقية بليبيا قررت فرض حظر التجول من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحا بداية من اليوم الثلاثاء، مع منع التنقل بين المدن حتى إشعار آخر
وفي هذا السياق، قالت اللجنة إن وحدات الجيش الوطني الليبي ووزارة الداخلية بالحكومة الموقتة ستفرض التدابير الإحترازية والوقائية الجديدة التي خلصت إليها اللجنة الطبية الإستشارية خلال إجتماعها اليوم في مقر رئاسة الأركان العامة في المرج
كما تقرر إقفال كافة المقاهي والمطاعم أمام إستقبال الزبائن مع السماح لخدمات التوصيل، مع قفل تام لكافة صالات الحلاقة وكافة صالات المناسبات والمنازل المخصصة لذلك
على صعيدٍ متصل، دعت اللجنة كافة الوحدات الإدارية بتسييرها بالحد الأدنى من الموظفين، مشيرة إلى إصدار قرار من وزارة التعليم بالتعاون مع اللجنة الطبية الاستشارية بشأن العملية التعليمية، منبهة بأن الإجراءات المقبلة ستكون تصاعدية .
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا / فرض حظر التجوّل ومنع التنقل بين المدن وغلق المقاهي والمطاعم بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.