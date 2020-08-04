محمد بن زايد: اللهم احفظ لبنان وشعبه من كل مكروه

أفادة شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها مساء اليوم الثلاثاء، بأن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، أكد وقوف الامارات مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة والتضامن معهم.
وكتب محمد بن زايد عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر": "نقف معالشعب اللبنانى الشقيق فى هذه الظروف الصعبة ونؤكد تضامننا معه.. ونسأل الله تعالى أن يخفف عنهم ويلطف بهم وأن يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم.. اللهم احفظ لبنان وشعبه من كل مكروه".
وأعلنت الحكومة اللبنانية، مساء الثلاثاء، عن سقوط 30
وجاء الإعلان عن لسان وزير الصحة، حمد حسن، لدى تفقده عدد من مستشفيات العاصمة اللبنانية.
وهذه الحصيلة أولية وليست نهائية في ظل استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في مرافق الميناء، وفي ظل وصول مزيد من الإصابات إلى المستشفيات.
وكانت أرقام سابقة غير رسمية تحدثت عن سقوط 10 قتلى من جراء الانفجار.
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