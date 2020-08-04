أول تعليق لإسرائيل على انفجار بيروت

أعلن مسؤولون إسرائيليون بارزون، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ليست المسؤولة عن إنفجار بيروت ولا تربطها أي علاقة به، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل عرضت على الحكومة اللبنانية من خلال مسؤولين أمنيين وسياسيين دوليين تقديم المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة لبيروت.
وأفادت الصحيفة أن انفجار ضخم هز أنحاء العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، ووقع الانفجار داخل مرفأ نتيجة لانفجار مواد قابلة للاشتعال، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة ما يقرب من 3000 مواطن لبناني، ووفقًا للسلطات اللبنانية.
وأشارت الصحيفة أن محافظ بيروت مروان عبود انفجر بالدموع على الهواء ،قائلاً إن: "الكارثة تذكرنا بهيروشيما، ولم أر قط مثل هذا الدمار الكبير والواسع النطاق ، إنها كارثة وطنية".. مؤكدًا أن نصف مدينة بيروت تضررت بشدة جاء الانفجار.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أطلق تصريحات من العيار الثقيل خاصة بحزب الله اللبناني، وذلك قبل انفجار بيروت بساعات.
ودعا نتنياهو حزب الله إلى أخذ العبرة من رد الجيش الإسرائيلي على التطورات العسكرية الأخيرة في الحدود بين لبنان وإسرائيل.
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