الخارجية الأردنية: إصابة مواطنة أردنية بانفجار بيروت

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن إصابة مواطنة أردنية بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في وقت سابق اليوم الثلاثاء. اليوم الثلاثاء.

وقال الفايز - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن إصابة المواطنة طفيفة، وهي بوضع صحي جيد، ولم تستدع حالتها الدخول إلى المستشفى، مشيراً إلى أن السفارة الأردنية في بيروت تتابع حالتها.

وأكد أن السفارة الأردنية في بيروت على تواصل مستمر مع أبناء الجالية الأردنية في لبنان لمتابعة أوضاعهم. صحي جيد، ولم تستدع حالتها الدخول إلى المستشفى، مشيراً إلى أن السفارة الأردنية في بيروت تتابع حالتها.وأكد أن السفارة الأردنية في بيروت على تواصل مستمر مع أبناء الجالية الأردنية في لبنان لمتابعة أوضاعهم.

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