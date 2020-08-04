مساعدات طبية كويتية عاجلة الى لبنان

أصدر نائب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، توجيهات عاجلة بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان.



وصرح وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن سموه أمر بإرسال

مساعدات طبية عاجلة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت عصر اليوم الثلاثاء.

وقد أعرب معالي وزير شؤون الديوان الأميري عن خالص تعازي سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومواساته إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل سائلا المولى تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه