أصدر نائب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، توجيهات عاجلة بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان.
مساعدات طبية عاجلة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت عصر اليوم الثلاثاء.
وصرح وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن سموه أمر بإرسال
وقد أعرب معالي وزير شؤون الديوان الأميري عن خالص تعازي سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومواساته إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل سائلا المولى تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات طبية كويتية عاجلة الى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.