أعلنت الحكومة اللبنانية، مساء الثلاثاء، عن سقوط 30 قتيلاً وإصابة 3 آلاف آخرين، من جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة بيروت.
وجاء الإعلان عن لسان وزير الصحة، حمد حسن، لدى تفقده عدد من مستشفيات العاصمة اللبنانية.
وهذه الحصيلة أولية وليست نهائية في ظل استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في مرافق الميناء، وفي ظل وصول مزيد من الإصابات إلى المستشفيات.
وكانت أرقام سابقة غير رسمية تحدثت عن سقوط 10 قتلى من جراء الانفجار، وذكر مستشفيات عدةفي بيروت أنها استقبلت مئات الجرحى إثر الانفجار.
وقالت مصادر طبية أن هناك 500 مصاب على الأقل في "أوتيل ديو" فقط، الذي قال إنه لم يعد بمقدوره استيعاب المزيد.
وهز انفجار ضخم ميناء بيروت، وتبعه آخر أكثر ضخامة، مما أدى إلى أضرار هائلة في الميناء ومناطق واسعة في العاصمة اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول حصيلة رسمية لضحايا انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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