هيروشيما بيروت.. لقطات مرعبة وتزايد أعداد ضحايا الانفجار

تصدر انفجار بيروت، تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والمملكة العربية السعودية والوطن العربي، وذلك بعد أن هلع الشعب اللبناني من الحادث وانتشرت فيديوهات وصور مرعبة عبر السوشيال ميديا لحظة الانفجار، وصفه البعض بكارثة هيروشيما اليابانية.

ونشر الإعلامى اللبنانى نيشان، فيديو، لحظة انفجار قرب مرفأ بيروت، الذى وقع، حيث ظهر فى الفيديو انفجار ضخم يرج وسط بيروت، بعد صعود دخان كثيف.

15 عاما على مقتل الزعيم

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة في تطور قد يهز البلاد من جديد.

وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005 وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

احتجاجات شعبية في بيروت

أدى اغتيال الحريري إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.

30 جثة

قال مصدر أمني لبناني وآخر طبي إن حوالي 30 جثة على الأقل نُقلت إلى المستشفيات في أعقاب انفجار ضخم وقع بمنطقة ميناء بيروت.

وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار،

باخرة تحترق

ووصل الدوي إلى قبرص.

وفي تطور عاجل، اشتعلت النيران في باخرة قبالة مرفأ بيروت، بعد الانفجار الضخم، ولم يُعرف ما إذا كان عليها ركاب او عمال.

وطلب ضابط في المكان من صحافيين مغادرة كل منطقة المرفأ خوفا من انفجار الباخرة التي تحوي وقودا. وبدا أن مستوعبات كثيرة في المرفأ تحولت ركاما.

حداد وطني

ومن جانبه، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع لاجتماع طارئ الليلة، الثلاثاء، في قصر بعبدا لبحث انفجار بيروت.

كما أعلنت حكومة لبنان، الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار.

وأعطى الرئيس عون توجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن، وكذلك تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات.

وصرح وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي لتلفزيون "الجديد" على "تويتر" بأن "المواد شديدة الانفجار التي كانت في العنبر رقم 12 هي "نترات الأمونيوم" وعليكم بسؤال الجمارك عن سبب وجودها هناك"، مؤكدا أنه "تمت السيطرة على 80% من الحريق في مرفأ بيروت".

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وفاة أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية

نقل موقع حزب الكتائب عن محافظ بيروت مروان عبود أن "ما حدث أشبه بتفجير

هيروشيما ونكازاكي".

وأضاف المحافظ: "فقدنا فريق إطفاء ولا ندري أين هم عناصره".

وتسبب الانفجار، بحسب وسائل إعلام لبنانية، في وفاة أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية، نزار نجاريان، وكانت حالته حرجة ويرقد في غيبوبة.

وأشار الإعلام اللبناني أيضا إلى إصابة ابنة رئيس الحكومة وزوجته وعدد من مستشاريه بجروح طفيفة.

انفجارين وقعا في بيروت

وقالت مصادر أمنية إن انفجارين وقعا في بيروت وخلفا جرحى.

كما أكد وزير الصحة اللبناني أحمد حسن وقوع عدد كبير من الجرحى.

ونقلت قناة (إل.بي.سي) التلفزيونية عن وزير الصحة اللبناني قوله إن "حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا" جراء الانفجار.

وأشارت معلومات أولية إلى أن الانفجار ناجم عن مادة "تي. أن تي" شديدة الانفجار، والتي وصلت إلى المرفأ بعد فتحه بعد إغلاقه 5 أيام بسبب فيروس كورونا.

فيديو.. عامل في مرفأ بيروت يكشف تفاصيل الانفجار

فيديو .. أب يُخبئ ابنه تحت سفرة الطعام محاولاً انقاذه من انفجار بيروت

وزير الصحة اللبناني: مقتل أكثر من 30 شخصا و3000 إصابة في انفجار مرفأ بيروت

الأمن والجيش اللبنانيين

وعملت قوات الأمن والجيش اللبنانيين على إبعاد الأشخاص الذين توافدوا على الميناء، تحسبا من حدوث انفجارات أخرى في المكان.

وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا العنبر رقم 12، وهو مخزن للمفرقعات.

وتسبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت.

ووقع المئات من المصابين في كافة أنحاء العاصمة، وشمل الدمار المباني السكنية والسيارات والمتاجر.

السفارة الروسية

وذكرت قناة "آر تي الروسية، نقلا عن مستشار السفارة الروسية في بيروت، أن "مبنى السفارة تعرض لأضرار وأصيب أحد موظفيها بجروح جراء الانفجار الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ومصدران أمنيان أن الانفجار وقع في منطقة الميناء التي تحتوي على مستودع للمفرقعات.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار أو نوعية المفرقعات التي كانت بالمستودع.

وأكدت مصادر "العربية" انتشار عناصر حزب الله في مرفأ بيروت بعد الانفجار.