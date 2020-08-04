مواد شديدة الانفجار تدمي وجه بيروت

قال المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان عباس إبراهيم إن الانفجار الهائل الذي حدث في منطقة مرفأ بيروت عند السادسة من مساء الثلاثاء موقعا عددا كبيرا من القتلى والجرحى، وقع في جزء به مواد شديدة الانفجار، وليس متفجرات كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. الانفجار وقع في مرفأ بيروت أضراره وصلت إلى بعد 3 كيلومترات نجم عن انفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ دوري الانفجار تردد في العاصمة وضواحيها



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