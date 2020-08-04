الشرطة الماليزية تداهم مكتب قناة الجزيرة

داهمت السلطات الماليزية، الثلاثاء، مكاتب قناة الجزيرة في كوالالمبور وصادرت أجهزة كمبيوتر، وذلك في إطار تحقيق بشأن فيلم وثائقي حول المهاجرين، أثار غضب الحكومة. وبدأت الشرطة الشهر الماضي تحقيقا بشأن برنامج المحطة، وشاركت الشرطة ومسؤولون من وزارة الاتصالات في المداهمة، ونددت الحكومة بالوثائقي واعتبرته مضللا وغير دقيق، فيما تقوم الشرطة بالتحقيق فيما إذا كانت المحطة قد خرقت قوانين منع التحريض على الفتنة والتشهير وبث محتويات مسيئة. تحقيقات ـ البحث عما إذا خرقت القناة القوانين ـ القانون يمنع التحريض على الفتنة ـ الأنظمة لا تجيز بث محتويات مسيئة



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